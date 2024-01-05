Передача России баллистических ракет от КНДР является тревожным звонком для Запада, - эксперт

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, говорится в материале РБК-Украина "Аналог "Искандера"? Что за баллистику могла получить Россия от КНДР и в чем опасность".

КНДР находится в сфере влияния Китая и без одобрения властей, скорее всего, передача ракет России была бы не возможной.

"Не думаю, что Китай на это решится. Он действует более осмотрительно и не пойдет на конфронтацию с Западом. Но то, что Северная Корея передала баллистику при молчаливом согласии Китая, это действительно так. И это тревожный звонок для США в первую очередь", - заявил он.

По словам эксперта, в будущем придется решать не только проблему северокорейских ракет, но и проблему того, что Пхеньян на деле подтвердил готовность участвовать в конфликте общемирового уровня.

В то же время военный эксперт Defense Express Валерий Рябых заявил, что если официально подтвердится применение Россией ракет из КНДР для ударов по Украине, то это должно изменить подход западных партнеров. Они, по словам эксперта, должны будут согласовать выделение многомиллиардных пакетов помощи, а также, расширить номенклатуру поставляемых вооружений.

"Если Россия предлагает новые правила игры, следует дать ассиметричный ответ. Одним из вариантов может быть насыщение Украины дальнобойными ракетами. И здесь речь не только об ATACAMS, бьющих на 300 км. Нужны еще более дальнобойными, чтобы поражать места производства баллистических ракет, которые находятся в тысячах километров от границ Украины", - заявил Рябых.

Что предшествовало

Накануне координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

4 января The Wall Street Journal сообщало, что КНДР могла передать России несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.

5 января Британия осудила использование российской армией баллистического вооружения, полученного из КНДР во время недавних ударов по территории Украины.

Вместе с тем в Воздушных силах ВСУ пока не могут подтвердить информацию об использовании россиянами баллистических ракет из КНДР.

При этом 10 января США созывают Совбез ООН, чтобы обсудить снабжение Северной Кореей баллистических ракет России.

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