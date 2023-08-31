ua en ru
Пт, 01 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Гитлера тоже боялись". Данилов упрекнул Германию из-за ракет Taurus

Киев, Четверг 31 августа 2023 14:45
UA EN RU
"Гитлера тоже боялись". Данилов упрекнул Германию из-за ракет Taurus Фото: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Германия медлит с передачей Украине дальнобойных ракет Taurus. Причиной этого является страх перед Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью немецкому Welt.

По его мнению, немецкие власти останавливает не недоверие к Украине, а страх разозлить Москву.

"Некоторые боятся разозлить Россию, что, на наш взгляд, абсолютно неправильно. Хочу напомнить, что некоторое время назад Гитлера тоже все боялись, и чем это закончилось, известно", - сказал Данилов.

Он упрекнул Германию, заявив, что страх политических лидеров опасен.

"Если вы боитесь, вы неизбежно проигрываете", - подчеркнул секретарь СНБО.

Ракеты Taurus

По данным западных СМИ, Украина попросила Германию предоставить дальнобойные крылатые ракеты Taurus, имеющие радиус действия до 500 километров. Однако запрос был отклонен.

Немецкие СМИ сообщали, что Берлин якобы скоро может объявить о передаче Taurus, но сейчас продолжаются переговоры с США. Также, по информации издания Spiegel, Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможным удары ВСУ по территории России, но это не касается территории оккупированного Крыма.

Тем временем в Бундестаге продолжают критиковать Шольца из-за отказа предоставить Украине дальнобойные ракеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО ракети Война в Украине Алексей Данилов
NEWS
Тарифы, пенсии, сокращение выплат и праздничные даты: что изменится с 1 сентября
Тарифы, пенсии, сокращение выплат и праздничные даты: что изменится с 1 сентября
DAILY
Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны