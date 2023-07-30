Правительство Германии снова призывают передать Украине ракеты Taurus

В Германии как в правительстве, так и в оппозиции растет приверженность идеи передать Украине дальнобойные ракеты в рамках военной помощи. Политики и дипломаты призывают Берлин предоставить украинской стороне системы Taurus.

В материале говорится о том, что один из высокопоставленных политиков ФРГ указывает на "тактику преднамеренных проволочек" в этом вопросе.

По словам депутата Бундестага от оппозиционной партии ХДС Родериха Кизеветтера, Берлин должен в срочном порядке передать Украине больше танков Leopard 2, средств разминирования, зенитных систем, боеприпасов, а также "доставить крылатые ракеты Taurus".

Политик обратил внимание, что у Бундесвера есть 600 систем Taurus, 450 из которых хоть и не работают, однако могут быть модернизированы для экспорта.

Однако, считает он, на это просто не хватает политической воли, при этом задержка в предоставлении ракет Украине способна не только продлить войну, но и может перенести полномасштабную военную агрессию РФ и на другие государства, в частности на Молдову, Польшу, Румынию и государства Балтии.

Представитель либеральной партии из правящей коалиции Маркус Фабер заявил, что позитивный опыт от поставок крылатых ракет для Украины от Великобритании демонстрирует важность такой помощи.

Добавим также, что посол Украины в Германии Алексей Макеев также призвал Берлин пересмотреть отношение об отказе в предоставлении нашей стране подобных дальнобойных крылатых ракет, которые могут существенно помочь ВСУ в отражении агрессии РФ, и спасти многие жизни граждан, страдающих от террористических ударов оккупантов.

Что известно о крылатых ракетах Taurus

Авиационная дозвуковая крылатая ракета TAURUS KEPD является аналогом британских Storm Shadow. При этом их радиус действия значительно больше – до 500 километров. Ее вес – 1400 кг, а длина 5 метров. Разработала ракета в компании Taurus Systems GmbH. В Германии заказали 600 боевых и 14 обучающих ракет Taurus для своих воздушных сил.

Также известно, что в данной ракете система подрыва боевой части может программироваться на воздушный или подземный подрыв. При воздушном подрыве оба заряда подрываются одновременно.

Известно, что базовая модель ракеты TAURUS имеет тандемную бетонобойную боевую часть типа MEPHISTO. Передовой заряд боевой части - кумулятивный, основной заряд - фугасный. Он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом - 400 килограммов, общий вес БЧ - 480 килограммов.

Дальнобойные ракеты для Украины

Напомним, что ранее Германия отвергла просьбу Украины предоставить крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров, о которых страна просила с начала лета. Также в США до сих пор продолжаются обсуждения по поставкам ракет ATACMS.

Также отметим, что еще весной Британия передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые украинские войска уже умело применяют. Также президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче дальнобойных ракет SCALP.

Ранее в июле политик Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер вновь призвал власти предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.