В Бундестаге заявили, что только Шольц блокирует поставки Taurus Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман .

""На данный момент" он не хочет поставлять Taurus. "В настоящий момент", однако в Украине продолжают гибнуть люди. Чего же ждет канцлер Шольц, во имя Бога? Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно", - написала она.

Ракеты Taurus

СМИ сообщали, что Украина официально запросила у Германии ракеты Taurus, но Берлин не решился на передачу.

В конце июля немецкие журналисты писали, что в правительстве и парламенте растет поддержка передачи Украине ракет Taurus.

При этом, по информации издания Spiegel, немецкий канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможными удары ВСУ по территории России, но это не касается территории оккупированного Крыма.

В то же время, министр обороны Алексей Резников оптимистичен в вопросе Taurus. Он считает, что общий процесс передачи должен занять менее года.

Добавим, что секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что власть Германии останавливает не недоверие к Украине, а страх раздражать Москву.

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