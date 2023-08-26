Резников о передаче ракет Taurus Украине: не думаю, что на это уйдет год

Германия передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus. Общий процесс должен занять менее года.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

По словам министра, он оптимистичен в вопросе Taurus и видит, что в будущем Германия передаст Украине ракеты.

"Потому что Германия действительно серьезный партнер Украины в этой войне. И мы уже получили из Германии много очень современных вещей", - сказал Резников.

Он также отметил, что поставка не продлится год.

"Это действительно сложный вопрос. Но я не думаю, что это займет целый год", - заявил глава ведомства.

Taurus для Украины

Ряд немецких чиновников уже несколько месяцев призывает к передаче Украине дальнобойных ракет Taurus, которые способны бить по целям на расстоянии до 500 км.

При этом правительство Германии пока не принимает никаких решений по поставкам.

По данным СМИ, канцлер Олаф Шольц хочет модифицировать ракеты, чтобы украинские войска не могли наносить удары по территории России.

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