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Передача коронавірусу від людини до людини зафіксована у трьох країнах

Новини » В світі     30.01.2020 - 14:20
Передача коронавірусу від людини до людини зафіксована у трьох країнах
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/DrTedros)

Одна з країн розташована в Європі

Передача коронавірусу від людини до людини зафіксована в 3 країнах, крім Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Twitter глави Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Гебреісуса.

За його словами, таке явище зафіксовано у двох країнах Азії та одній європейській країні.

"Передачу від людини до людини було помічено як мінімум в 3 країнах за межами Китаю - Японії, В'єтнамі та Німеччині", - заявив він.

Передача коронавірусу від людини до людини зафіксована у трьох країнах

Нагадаємо, кількість хворих коронавірусом в Китаї станом на 30 січня досягла 7830 осіб, з яких 170 людей загинули.

Раніше в китайській провінції Хубей посилили покарання для громадян, які відмовляються стати на карантин або від лікування.

Влада Китаю припускають, що спалах цієї хвороби досягне свого піку до середини лютого, а згодом піде на спад, і повністю завершиться до кінця березня.

Як повідомляло РБК-Україна, лікарі назвали головні симптоми коронавірусу з Китаю - кашель, лихоманка і головний біль. Україна в найближчі дні отримає набори для виявлення коронавірусу. Для цього будуть використовувати референс-лабораторію, яку визначить Всесвітня організація охорони здоров'я.

Зазначимо, Україні немає жодного випадку захворювання китайським коронавірусом.

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