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МОЗ: в Україні немає жодного випадку захворювання китайським коронавірусом

Новини » Медицина     30.01.2020 - 13:19
МОЗ: в Україні немає жодного випадку захворювання китайським коронавірусом
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Випадки захворювання зафіксовані вже в 17 країнах

Станом на 30 січня в Україні не зафіксовано випадків захворювання коронавірусом з Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомляється, у світі зареєстровано 7783 лабораторно підтверджених випадків коронавірусною інфекцією 2019-nCoV, 170 з яких закінчилися смертю.

"В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Філіппінах зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Вірус виявили у громадянки Китаю, яка прибула з Уханя.

Також повідомлялося про перший випадок зараження коронавірусом 2019-nCoV в Індії. Вірус був виявлений біля індійського студента, який навчався в університеті міста Ухань.

Влада Китаю припускають, що спалах цієї хвороби досягне свого піку до середини лютого, а потім піде на спад, і повністю завершиться до кінця березня.

Додамо також, лікарі назвали головні симптоми коронавірусу з Китаю - кашель, лихоманка і головний біль. Україна найближчими днями отримає набори для виявлення коронавірусу. Для цього будуть використовувати референс-лабораторію, яку визначить Всесвітня організація охорони здоров'я.

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