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У Китаї назвали дату закінчення захворюваності коронавірусом

Новини » Надзвичайні події     30.01.2020 - 11:00
У Китаї назвали дату закінчення захворюваності коронавірусом
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Також уряд КНР повідомив, коли спалах вірусу досягне свого піку

В уряді Китаю назвали дату, коли поширення коронавірусу піде на спад. Про це повідомляє Reuters.

Влада КНР припускають, що спалах вірусу досягне свого піку до середини лютого, а потім піде на спад, і повністю завершиться до кінця березня.

Нагадаємо, кількість загиблих від коронавірусу в китайській провінції Хубей зросла до 162 осіб. Зокрема, за добу 29 січня в провінції Хубей число загиблих від коронавірусу збільшилося на 37 чоловік, а число тих, що заразилися - на 1032. Загальна кількість заражених у провінції станом на кінець середи склало 4586 осіб.

Як писало РБК-Україна, вірус поширився на всі провінції і регіони материкового Китаю. Про випадки зараження повідомили в 15 інших країнах. Раніше в Тибеті оголосили про закриття всіх пам'яток і введення обов'язкового двотижневого карантину щодо всіх, хто прибуває туди.

Додамо також, лікарі назвали головні симптоми коронавірусу з Китаю - кашель, лихоманка і головний біль.

Відзначимо, Україна в найближчі дні отримає набори для виявлення коронавірусу. Для цього будуть використовувати референс-лабораторію, яку визначить Всесвітня організація охорони здоров'я.

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