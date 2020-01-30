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У Китаї за відмову лікуватися від коронавіруса будуть карати

Новини » В світі     30.01.2020 - 09:58
У Китаї за відмову лікуватися від коронавіруса будуть карати
Ілюстративне фото (twitter.com/JustForChange)

У Хубэї за навмисне розповсюдження вірусу або відмову від лікування ввели кримінальну відповідальність

У китайській провінції Хубей посилили покарання для громадян, які відмовляються стати на карантин через коронавірус або лікуватися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Департаменту громадської безпеки Хубэя.

У заяві сказано, що особи, які навмисно розповсюджують вірус, відмовляються від лікування або карантину, а також наносять шкоду медичному персоналу, є загрозою громадській безпеці і підлягають кримінальній відповідальності.

"Забороняється будь-якій організації або приватній особі з будь-якої причини порушувати порядок роботи медичних установ, ставити під загрозу особисту безпеку медичного персоналу і завдавати шкоди власності медустанов", - йдеться в повідомленні.

Крім того, влада Хубэя заборонила створення окремих приватних палат у лікарнях, а також обмежила ритуальні процедури в медустановах (спалення ритуальних грошей - традиційний китайський обряд, ритуал підношення дарів духам).

Нагадаємо, китайська провінція Хубей, яка найбільш постраждала від спалаху коронавірусу, повідомила про 1032 нових підтверджених випадки зараження пневмонією, викликаною вірусом. При цьому кількість загиблих від вірусу в Хубэї зросла до 162 осіб.

Також РБК-Україна писало, що генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреисус не виключив великий спалах коронавірусу у світі.

Коронавірус стрімко поширюється по всьому Китаю Глава ВООЗ не виключив великий спалах коронавіруса
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