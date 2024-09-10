Передача Ираном баллистических ракет России: что официально говорят в Белом доме

"Я не могу подтвердить сообщения о том, что передача произошла", - сказал он.

При этом он отметил, что любая такая поставка такого рода технологий "не только будет иметь пагубное влияние на способность украинцев продолжать обороняться - и, конечно, на жизни и средства к существованию украинцев", но и "столь же пагубные последствия для Ближнего Востока".

По его словам, Иран совершенствует свою программу баллистических ракет и хотел бы выиграть от какого-то партнерства с Россией для улучшения их возможностей в регионе.

"И, конечно, учитывая всю их дестабилизирующую деятельность, это опасный итог", - добавил Кирби.

Поставка иранских ракет России и реакция мира

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что Россия получила от Ирана баллистические ракеты малого радиуса действия. По информации издания, США проинформировали союзников об этом шаге Ирана

В Госдепе уже заявили, что США и их партнеры готовы принять серьезные меры в отношении Ирана из-за возможной передачи России баллистических ракет малого радиуса действия.

В ЕС уже получили разведданные, подтверждающие поставку Ираном баллистических ракет в Россию. ЕС может ввести новые санкции против Ирана, если такая поставка ракет будет подтверждена.