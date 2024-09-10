RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Передача Ираном баллистических ракет России: что официально говорят в Белом доме

Фото: Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Поставка Ираном баллистических ракет России пока официально не подтверждается Вашингтоном. Такие ракеты несут серьезную угрозу для Украины.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Я не могу подтвердить сообщения о том, что передача произошла", - сказал он.

При этом он отметил, что любая такая поставка такого рода технологий "не только будет иметь пагубное влияние на способность украинцев продолжать обороняться - и, конечно, на жизни и средства к существованию украинцев", но и "столь же пагубные последствия для Ближнего Востока".

По его словам, Иран совершенствует свою программу баллистических ракет и хотел бы выиграть от какого-то партнерства с Россией для улучшения их возможностей в регионе.

"И, конечно, учитывая всю их дестабилизирующую деятельность, это опасный итог", - добавил Кирби.

Поставка иранских ракет России и реакция мира

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что Россия получила от Ирана баллистические ракеты малого радиуса действия. По информации издания, США проинформировали союзников об этом шаге Ирана 

В Госдепе уже заявили, что США и их партнеры готовы принять серьезные меры в отношении Ирана из-за возможной передачи России баллистических ракет малого радиуса действия.

В ЕС уже получили разведданные, подтверждающие поставку Ираном баллистических ракет в Россию. ЕС может ввести новые санкции против Ирана, если такая поставка ракет будет подтверждена.

Читайте РБК-Украина в Google News