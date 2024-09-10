Передача Іраном балістичних ракет Росії: що офіційно говорять у Білому домі

"Я не можу підтвердити повідомлення про те, що передача відбулася", - сказав він.

При цьому він зазначив, що будь-яке таке постачання таких технологій "не тільки матиме згубний вплив на здатність українців продовжувати оборонятися - і, звичайно, на життя та засоби для існування українців", а й "так само згубні наслідки для Близького Сходу".

За його словами, Іран удосконалює свою програму балістичних ракет і хотів би виграти від якогось партнерства з Росією для покращення їхніх можливостей у регіоні.

"І, звичайно, з огляду на всю їхню дестабілізуючу діяльність, це небезпечний підсумок", - додав Кірбі.

Постачання іранських ракет Росії та реакція світу

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що Росія отримала від Ірану балістичні ракети малого радіусу дії. За інформацією видання, США проінформували союзників про цей крок Ірану.

У Держдепі вже заявили, що США та їхні партнери готові вжити серйозних заходів щодо Ірану через можливу передачу Росії балістичних ракет малого радіусу дії.

У ЄС вже отримали розвіддані, що підтверджують постачання Іраном балістичних ракет до Росії. ЄС може запровадити нові санкції проти Ірану, якщо таке постачання ракет буде підтверджено.