Передача Ираном баллистических ракет России: что официально говорят в Белом доме

Поставка Ираном баллистических ракет России пока официально не подтверждается Вашингтоном. Такие ракеты несут серьезную угрозу для Украины.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"Я не могу подтвердить сообщения о том, что передача произошла", - сказал он.

При этом он отметил, что любая такая поставка такого рода технологий "не только будет иметь пагубное влияние на способность украинцев продолжать обороняться - и, конечно, на жизни и средства к существованию украинцев", но и "столь же пагубные последствия для Ближнего Востока".

По его словам, Иран совершенствует свою программу баллистических ракет и хотел бы выиграть от какого-то партнерства с Россией для улучшения их возможностей в регионе.

"И, конечно, учитывая всю их дестабилизирующую деятельность, это опасный итог", - добавил Кирби.

Поставка иранских ракет России и реакция мира

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что Россия получила от Ирана баллистические ракеты малого радиуса действия. По информации издания, США проинформировали союзников об этом шаге Ирана

В Госдепе уже заявили, что США и их партнеры готовы принять серьезные меры в отношении Ирана из-за возможной передачи России баллистических ракет малого радиуса действия.

В ЕС уже получили разведданные, подтверждающие поставку Ираном баллистических ракет в Россию. ЕС может ввести новые санкции против Ирана, если такая поставка ракет будет подтверждена.