Перед визитом Зеленского в США: "коалиция решительных" определилась с датой заседания

Иллюстративное фото: объявление о заседании сделали во Франции (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Лидеры стран-участников "коалиции решительных" планируют встретиться 17 августа через видеоконференцию. Встреча будет предшествовать визиту президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Заявление, по данным издания, сделал офис президента Франции Эммануэля Макрона. Встречу проведут под совместным председательством лидеров стран "коалиции" - президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

 

Отметим, 16 августа Макрон анонсировал встречу "коалиции решительных" после переговоров президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина. Но точной даты проведения он не называл.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, поедет в Вашингтон для обсуждения деталей завершения войны с Трампом. А Трамп предположил, что если встреча с Зеленским пройдет хорошо, можно будет говорить о проведении трехсторонней встречи в формате "Зеленский - Путин - Трамп".

"Коалиция решительных": что это такое

"Коалиция решительных" - это объединение стран преимущественно Европы, которые взяли на себя обязательства поддерживать Украину в войне с Россией. Инициатива создания коалиции была официально объявлена 2 марта 2025 года премьер-министром Великобритании Киром Стармером во время саммита в Лондоне.

Отметим, что до этого встреча "коалиции решительных" состоялась 10 июля в Риме. В заседании впервые принимали участие представители США.

