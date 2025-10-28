ua en ru
Перед потеплением - мокрый снег и ветер: прогноз погоды на 28 октября

Украина, Вторник 28 октября 2025 07:00
Перед потеплением - мокрый снег и ветер: прогноз погоды на 28 октября Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 28 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В понедельник, 28 октября, по всей территории Украины ожидается облачная и сырая погода. Местами пройдут дожди, а в Карпатах - мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

На западе и севере страны усилится западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от +9 до +12 градусов, на западе - от +7 до +10, а на юге и юго-востоке - до +16.

В Киеве синоптики прогнозируют небольшой дождь и прояснения днем. Температура ночью - около +5 градусов, днем - до +11. Ветер западный, порывистый.

По прогнозам, уже с 30 октября в Украину придет потепление.

Ранее специалисты Украинского гидрометеорологического центра проанализировали погодные условия в начале октября и объяснили, как они влияют на подготовку почвы к посеву озимых культур, прорастание зерна и формирование урожая поздних сельскохозяйственных растений.

Также синоптики рассказали, когда на Днепре и водохранилищах может образоваться первый лед.

Читайте также, какие климатические изменения больше всего беспокоят ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, представляет ли опасность таяния ледников для Украины и какие последствия изменения климата уже ощущаются в нашей стране

Мы писали, что 24-25 октября в Украину придет циклон из района Северного моря, который принесет осадки в большинство областей.

Также мы писали, что первая половина недели в Украине будет оставаться прохладной и с периодическими дождями. Однако с четверга-пятницы в Украине ожидается потепление.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

