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Перед Олімпійськими іграми: Пекін посилює карантинні заходи через COVID

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Китай, Неділя 23 січня 2022 17:04
Перед Олімпійськими іграми: Пекін посилює карантинні заходи через COVID Фото: у Пекіні посилили карантинні правила (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Міський уряд Пекіна запровадив нові заходи для боротьби зі спалахом COVID-19. Таке рішення ухвалили через наближення Олімпійських ігор, які пройдуть у місті за два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Так, у суботу, 22 січня, в Пекіні було виявлено дев'ять випадків захворювання коронавірусом. Шість із них - у районі Фентай китайського міста.

Тому тестування було посилено: 2 мільйони громадян мають бути перевірені. Також влада попросила жителів району та інших постраждалих районів не залишати місто та уникати масових зборів.

У Фентаї деякі дитячі садки повідомили батьків, що діти, які не пройшли вакцинацію від коронавірусу, не зможуть їх відвідувати.

Деякі делегати, спортсмени та представники ЗМІ вже почали прибувати до Китаю напередодні ігор, які розпочнуться 4 лютого.

Нагадаємо, у Гонконгу заблокували цілий житловий комплекс разом із 3000 жителями. Через коронавірус люди протягом п'яти днів будуть перебувати на карантині.

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