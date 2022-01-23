ru ua
Вс, 23 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Перед Олимпийскими играми: Пекин ужесточает карантинные меры из-за COVID

Новина українською →
Китай, Воскресенье 23 января 2022 17:04
Перед Олимпийскими играми: Пекин ужесточает карантинные меры из-за COVID Фото: в Пекине усилили карантинные правила (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Городское правительство Пекина ввело новые меры для борьбы со вспышкой COVID-19. Такое решение приняли из-за приближения Олимпийск игр, которіе пройдут в городе через две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Так, в субботу, 22 января, в Пекине было выявлено девять случаев заболевания коронавирусом. Шесть из них - в районе Фэнтай китайского города.

Потому тестирование было усилено: 2 миллиона граждан должны быть проверены. Также власти попросили жителей района и других пострадавших районов не покидать город и избегать массовых собраний.

В Фэнтае некоторые детские сады сообщили родителям, что дети, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, не смогут их посещать.

Некоторые делегаты, спортсмены и представители СМИ уже начали прибывать в Китай в преддверии игр, которые начнутся 4 февраля.

Напомним, в Гонконге заблокировали целый жилой комплекс вместе с 3000 жителями. Из-за коронавируса люди в течении пяти дней будут находится на карантине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Коронавирус
NEWS
Срок действия COVID-сертификата сократили: как его продлить
Срок действия COVID-сертификата сократили: как его продлить
DAILY
Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше