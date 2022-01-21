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У Гонконгу заблокують житловий комплекс із 3000 жителями через "Омікрон"

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Китай, П'ятниця 21 січня 2022 15:41
У Гонконгу заблокують житловий комплекс із 3000 жителями через "Омікрон" Фото: у Китаї через COVID заблокували ЖК разом із жителями (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У Гонконгу заблокували цілий житловий комплекс разом із 3000 жителями. Через коронавірус люди протягом п'яти днів перебуватимуть на карантині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами начальника відділу охорони здоров'я Софії Чан, щонайменше 20 підтверджених випадків COVID було виявлено у муніципальному житловому кварталі в районі Квай Чунг.

"Очевидно, що є спалах захворювання у співтоваристві, і ситуація викликає занепокоєння", - сказала політик.

Відомо, що заразилися охоронець, прибиральниця та декілька мешканців, які проживають у несуміжних квартирах. Передбачається, що джерелом зараження був чоловік, який відвідав будинок 13 січня.

Розпорядження влади міста про блокування пов'язане з політикою Китаю. Йдеться про бажання влади досягти нульового показника коронавірусу в країні.

Нагадаємо, китайська влада закликає громадян не замовляти товари з-за кордону. У країні стверджують, що штам коронавірусу "Омікрон" може передаватися через міжнародні посилки.

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