Українців наступного тижня очікує додатковий вихідний день

Фото: новорічна ялинка (РБК-Україна)

Різдво 25 грудня стало офіційним вихідним зовсім недавно - у 2017 році

На наступному тижні в Україні буде вихідний день - середа, 25 грудня, коли відзначається Різдво Христове. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статті 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.

Крім того, згідно з розпорядженням Кабміну, вихідним буде понеділок і вівторок, 30 і 31 грудня. Однак їх необхідно буде відпрацювати в суботу, 21 і 28 грудня.

Таким чином, на Новий рік вихідними будуть чотири дні поспіль - з 29 грудня 2019 року до 1 січня 2020 року.

На початку 2020 року також буде чотири вихідних дні поспіль - з 4 по 7 січня, оскільки Кабмін переніс робочий день з понеділка, 6 січня, на суботу, 11 січня.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у 2019 році для 43% українців Новий рік є улюбленим святом різдвяного циклу, для 40% респондентів - Різдво. Для 7% опитаних найулюбленішим святом є День Святого Миколая, 3% - Старий Новий рік.

При цьому в грудні 2019 року 52% українців заявили, що вірять у Святого Миколая, а 31% респондентів зізналися у вірі в Діда Мороза.