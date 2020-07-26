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Бойовики "ЛДНР" заявляють, що з 27 липня повністю перестануть стріляти

Донбас, Неділя 26 липня 2020 12:30
Бойовики "ЛДНР" заявляють, що з 27 липня повністю перестануть стріляти
Фото: бойовики
Автор: Максим Зайченко

Повне припинення вогню на Донбасі було узгоджено на зустрічі ТКГ

У терористичних угрупованнях "ЛДНР" заявляють, що їх силові структури переходять до повного безстрокового припинення вогню з 27 липня. Зокрема, мова йде про так звану "Народну міліцію".

Про це повідомляють "РИА Новости" і сепаратистські ЗМІ.

Як заявив начальник так званої "Народної міліції ДНР" Денис Синенко, силовики на окупованій території Донецької області з 27 липня переходять до повного безстрокового припинення вогню.

Таку ж заяву зробив начальник аналогічного відомства в так званій "ЛНР" Ян Лещенко. За його словами, "командування відомства отримало наказ".

"Згідно з досягнутими домовленостями 22 липня на переговорах контактної групи в Мінську, ми переходимо до повного і безстрокового припинення вогню. Всім військовослужбовцям Народної міліції з 00.01 годин 27 липня 2020 року заборонено використання будь-якого озброєння, включаючи стрілецьку зброю", - повідомив журналістам Синенко.

Заява Лещенко була аналогічною за змістом.

Раніше у штабі ООС також розповіли про підготовку до всеосяжного припинення вогню.

Нагадаємо, початок перемир'я на Донбасі з 27 липня було погоджено на останньому засіданні Тристоронньої контактної групи.

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