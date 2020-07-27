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На Донбасі набуло чинності чергове перемир'я

Донбас, Понеділок 27 липня 2020 00:01
На Донбасі набуло чинності чергове перемир'я
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Артур Родивилов

Режим припинення вогню вступив в дію о 00:01, 27 липня

На Донбасі вводиться режим припинення вогню. Повне припинення бойових дій починається з 00:01 понеділка, 27 липня.

Українська сторона вважає високими шанси на реальне припинення вогню на Донбасі. Вони набагато вищі, ніж під час попередніх оголошених перемир'їв.

Контролювати дотримання перемир'я відряджають спеціальних військових, які мають досвід участі у миротворчих місіях під егідою ООН. Такі військовослужбовці будуть на кожній українській позиції.

У штабі готові до провокацій супротивника з метою зірвати перемир'я, як це неодноразово відбувалося раніше.

Досягнуту угоду про припинення вогню вже підтримала Німеччина, керівництво ОБСЄ та ООН.

Раніше у терористичних угрупованнях "ЛДНР" заявили, що їхні силові структури переходять до повного безстрокового припинення вогню з 27 липня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що учасники нормандської групи мають поставити підписи під новим документом про припинення вогню.

ОБСЄ роз'яснила, в яких випадках сторони зможуть відкривати у відповідь вогонь в період дії нової угоди.

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