Перебои со светом на левом берегу Киева: как курсирует электротранспорт и какие маршруты изменены

На левом берегу Киева из-за проблем с энергоснабжением сегодня было временно изменено движение электротранспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
На отдельных участках левобережной части города движение электротранспорта организовано:
Трамвайные маршруты:
Троллейбусные маршруты:
По данным КГГА, работа на других маршрутах жилого массива Троещина временно приостановлена. Также для обеспечения перевозок пассажиров на отдельных участках работы электротранспорта организовано движение временных автобусных маршрутов.
На трамвайных маршрутах:
На троллейбусных маршрутах:
Вчера российские войска нанесли по Украине масштабный комбинированный удар, применив ракеты разных типов и ударные дроны.
Главным направлением атаки РФ были Киев и Киевская область - в столице последствия зафиксировали сразу в семи районах города. Россияне атаковали регион двумя волнами.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
По состоянию на утро воскресенья, 28 декабря, в Киеве ситуация с энергоснабжением остается сложной. В частности, на правом берегу столицы сейчас действуют графики отключения света, а вот на левом - уже более суток экстренные отключения.