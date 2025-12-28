Перебои со светом на левом берегу Киева: как курсирует электротранспорт и какие маршруты изменены

Обстрел Киева 27 декабря

Вчера российские войска нанесли по Украине масштабный комбинированный удар, применив ракеты разных типов и ударные дроны.

Главным направлением атаки РФ были Киев и Киевская область - в столице последствия зафиксировали сразу в семи районах города. Россияне атаковали регион двумя волнами.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

По состоянию на утро воскресенья, 28 декабря, в Киеве ситуация с энергоснабжением остается сложной. В частности, на правом берегу столицы сейчас действуют графики отключения света, а вот на левом - уже более суток экстренные отключения.