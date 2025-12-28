UA

Перебої зі світлом на лівому березі Києва: як курсує електротранспорт і які маршрути змінено

Ілюстративне фото: у Києві через перебої зі світлом змінили рух електротранспорту (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

На лівому березі Києва через проблеми з енергопостачанням сьогодні було тимчасово змінено рух електротранспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

На окремих ділянках лівобережної частини міста рух електротранспорту організовано:

Трамвайні маршрути:

  • №№ 8, 32 – за власною схемою;
  • № 27 – ст. м. "Позняки" – просп. Воскресенський;
  • № 22 – просп. Воскресенський – Дарницьке депо;
  • № 29 – ст. м. "Лісова" – ст. м. "Позняки";
  • №№ 28, 35 – ст. м. "Лісова" – просп. Воскресенський.

Тролейбусні маршрути:

  • № 30 – вул. Кадетський Гай – ст. м. "Почайна";
  • № 31 – ст. м. "Лук'янівська" – ст. м. "Почайна";
  • № 47 – ст. м. "Мінська" – вул. Олександра Архипенка – ст. м. "Почайна";
  • № 50 – пл. "Либідська" – пл. "Дарницька".

За даними КМДА, робота на інших маршрутах житлового масиву Троєщина тимчасово призупинена. Також для забезпечення перевезень пасажирів на окремих ділянках роботи електротранспорту організовано рух тимчасових автобусних маршрутів.

На трамвайних маршрутах:

  • № 28-Т – вул. Милославська – пл. "Дарницька";
  • № 4-Т – вул. Милославська – ст. "Райдужна";
  • № 29-Т – ст. м. "Бориспільська" – пл. "Дарницька".

На тролейбусних маршрутах:

  • № 50-ТРК – вул.Милославська – пл. "Дарницька";
  • № 37-ТР – вул. Милославська – ст. м. "Лісова";
  • № 30-ТР – вул. Милославська – ст. м. "Почайна";
  • № 31-ТР – вул. Милославська – ст. м. "Почайна";
  • № 29-ТР – пл. "Дарницька" – зал. ст. "Куренівка".

Обстріл Києва 27 грудня

Вчора російські війська завдали по Україні масштабного комбінованого удару, застосувавши ракети різних типів і ударні дрони.

Головним напрямком атаки РФ були Київ і Київська область - у столиці наслідки зафіксували одразу в семи районах міста. Росіяни атакували регіон двома хвилями.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Станом на ранок неділі, 28 грудня, у Києві ситуація з енергопостачанням залишається складною. Зокрема, на правому березі столиці наразі діють графіки відключення світла, а ось на лівому - вже понад добу екстрені відключення.

