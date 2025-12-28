Перебої зі світлом на лівому березі Києва: як курсує електротранспорт і які маршрути змінено

На лівому березі Києва через проблеми з енергопостачанням сьогодні було тимчасово змінено рух електротранспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
На окремих ділянках лівобережної частини міста рух електротранспорту організовано:
Трамвайні маршрути:
Тролейбусні маршрути:
За даними КМДА, робота на інших маршрутах житлового масиву Троєщина тимчасово призупинена. Також для забезпечення перевезень пасажирів на окремих ділянках роботи електротранспорту організовано рух тимчасових автобусних маршрутів.
На трамвайних маршрутах:
На тролейбусних маршрутах:
Вчора російські війська завдали по Україні масштабного комбінованого удару, застосувавши ракети різних типів і ударні дрони.
Головним напрямком атаки РФ були Київ і Київська область - у столиці наслідки зафіксували одразу в семи районах міста. Росіяни атакували регіон двома хвилями.
Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Станом на ранок неділі, 28 грудня, у Києві ситуація з енергопостачанням залишається складною. Зокрема, на правому березі столиці наразі діють графіки відключення світла, а ось на лівому - вже понад добу екстрені відключення.