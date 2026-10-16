Перебои с водой в Киеве: в четырех районах упало давление в сети

В четырех районах Киева снизилось давление в водопроводной сети. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЧАО "АК "Киевводоканал".
Причиной стала аварийная остановка насосного оборудования на одном из водопроводных объектов столицы из-за понижения напряжения в электросети.
Проблемы с давлением воды наблюдаются в следующих районах:
Специалисты "Киевводоканала" контролируют ситуацию и принимают меры для скорейшего восстановления стабильного водоснабжения.
В "Киевводоканале" напоминают, что в городе работают бюветные комплексы, где жители могут набрать питьевую воду. Размещение ближайших бюветов можно проверить на сайте КП "Киевводфонд".
Ранее РБК-Украина рассказывало, что во время длительных отключений электроэнергии водоснабжения Киева будет зависеть от работы насосов: если свет будут давать всего несколько часов в сутки, вода будет поступать в это время, а на верхних этажах ее может не быть из-за остановки насосного оборудования.
В то же время, в сильные морозы длительное отсутствие отопления может привести к замерзанию труб, поэтому в "Киевводоканале" советуют утеплить коммуникации и проверить возможность резервного питания насосов.
Также мы писали, что после российской атаки 10 октября в Киеве возникли перебои с водоснабжением из-за повреждений энергетической инфраструктуры в Киевской области. 14 октября из-за обесточивания насосной станции предупреждали о возможном снижении давления или временном исчезновении воды в Печерском районе, а 15 октября предупредили овременном прекращении горячего водоснабжения в обслуживаемых ТЭЦ-4 домах. Коммунальщики и энергетики работают над восстановлением стабильной подачи воды.