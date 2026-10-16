Перебої з водою в Києві: у чотирьох районах упав тиск у мережі

У чотирьох районах Києва знизився тиск у водопровідній мережі. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПрАТ "АК "Київводоканал".
Причиною стала аварійна зупинка насосного обладнання на одному з водопровідних об'єктів столиці через зниження напруги в електромережі.
Проблеми з тиском води спостерігаються в таких районах:
Фахівці "Київводоканалу" контролюють ситуацію та вживають заходів для якнайшвидшого відновлення стабільного водопостачання.
У "Київводоканалі" нагадують, що у місті працюють бюветні комплекси, де мешканці можуть набрати питну воду. Розташування найближчих бюветів можна перевірити на сайті КП "Київводфонд".
Раніше РБК-Україна розповідало, що під час тривалих відключень електроенергії водопостачання Києва залежатиме від роботи насосів: якщо світло даватимуть лише кілька годин на добу, вода надходитиме в цей час, а на верхніх поверхах її може не бути через зупинку насосного обладнання.
Водночас у сильні морози тривала відсутність опалення може призвести до замерзання труб, тому в "Київводоканалі" радять утеплити комунікації та перевірити можливість резервного живлення насосів.
Також ми писали, що після російської атаки 10 жовтня у Києві виникли перебої з водопостачанням через пошкодження енергетичної інфраструктури на Київщині. 14 жовтня через знеструмлення насосної станції попереджали про можливе зниження тиску або тимчасове зникнення води в Печерському районі, а 15 жовтня попередили про тимчасове припинення гарячого водопостачання в будинках, які обслуговує ТЕЦ-4. Комунальники та енергетики працюють над відновленням стабільної подачі води.