Перебої з водою в Києві: у чотирьох районах упав тиск у мережі

Причиною стала аварійна зупинка насосного обладнання на одному з водопровідних об'єктів столиці через зниження напруги в електромережі.

Проблеми з тиском води спостерігаються в таких районах:

Солом'янському;

Голосіївському;

Шевченківському;

Святошинському.

Фахівці "Київводоканалу" контролюють ситуацію та вживають заходів для якнайшвидшого відновлення стабільного водопостачання.

Де набрати питну воду

У "Київводоканалі" нагадують, що у місті працюють бюветні комплекси, де мешканці можуть набрати питну воду. Розташування найближчих бюветів можна перевірити на сайті КП "Київводфонд".

Яка ситуація з водопостачанням у Києві

Раніше РБК-Україна розповідало, що під час тривалих відключень електроенергії водопостачання Києва залежатиме від роботи насосів: якщо світло даватимуть лише кілька годин на добу, вода надходитиме в цей час, а на верхніх поверхах її може не бути через зупинку насосного обладнання.

Водночас у сильні морози тривала відсутність опалення може призвести до замерзання труб, тому в "Київводоканалі" радять утеплити комунікації та перевірити можливість резервного живлення насосів.