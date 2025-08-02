Взрывы в Пензе и Самарской области РФ: в районе НПЗ возник пожар
Неизвестные дроны атаковали российские Пензу и Самарскую область. В результате ударов возник пожар в районе НПЗ и на территории двух оборонных предприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики и Telegram-каналы.
В Самарской области в 02:40 был объявлен режим угрозы ударных беспилотников. В Самаре были введены временные ограничения на полеты самолетов.
Около 05:00 жители города Новокуйбышевск Самарской области сообщили о громких звуках в небе.
Telegram-канал Exilenova+ разместил видео очевидцев, на котором видно, что беспилотники поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
Удары дронов в Пензе
Кроме того, в городе Пенза прогремели от пяти до восьми взрывов.
По словам местных жителей, один из беспилотников был сбит системой ПВО над лесом. На месте падения обломков виднелось облако дыма.
В то же время, очевидцы сняли момент поражения дронами АО "Производственное объединение "Электроприбор".
АО "Производственное объединение "Электроприбор" размещено в Пензе и связано с оборонным сектором и реализацией государственного оборонного заказа.
В частности, завод производит:
- Средства криптозащиты связи - шифраторы, защищенные модемы, мультиплексоры;
- Коммутаторы и оборудование для цифровых сетей в военных системах управления;
- Аппаратные решения для авиации, бронетехники, кораблей и космических аппаратов;
- Комплексы для конфиденциальной передачи голоса, графики и документов.
Также в Пензе дроны ударили по Радиозаводу.
Дроновая атака на Россию
В ночь на 2 августа неизвестные ударные дроны атаковали несколько регионов Российской Федерации.
Взрывы прогремели в Липецке, Рязани, а также временно оккупированном Крыму. Кроме того, взрывы были слышны в Таганроге и Воронежской области.
Предварительно, поражен военный аэродром и нефтебазы, в местах прилетов вспыхнули пожары.
Добавим, что беспилотники атаковали Россию и в ночь на 1 августа. В частности, взрывы раздавались в Таганроге Ростовской области.
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