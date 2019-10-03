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Глава Пентагону не був свідком телефонної розмови Трампа з Зеленським

Новини » Політика    03.10.2019 - 23:04
Глава Пентагону не був свідком телефонної розмови Трампа з Зеленським
Фото: Марк Еспер (GettyImages)

Ніхто з представників Міноборони США не був при цій розмові

Міністр оборони США Марк Еспер не був присутній при телефонній розмові між президентами США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Про це офіційний представник Пентагону Джонатан Хоффман сказав на брифінгу, який транслював телеканал CNN.

Хоффман уточнив, що під час розмови президентів у липні поточного року ніхто із співробітників Пентагону не був присутній.

"Наскільки мені відомо, ніхто з міністерства оборони не був присутній при цьому телефонній розмові. Я спеціально ставив це питання міністру оборони, і він не був присутній при розмові", - підкреслив Хоффман.

Він додав, що головний юрисконсульт Міноборони США дав вказівку відповідним відділам у Пентагоні "надати будь-які документи, що відносяться до питання надання військової допомоги Україні".

Зазначимо, демократи в Конгресі США оголосили про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа через телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Трампа звинувачують у тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена, головного опонента Трампа на президентських виборах 2020 року. В обмін на розслідування Трамп не збирався перешкоджати надання Україні військової допомоги.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Майк Помпео підтвердив, що він слухав телефонний розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським в липні.

Незабаром конгресмени вимагали від Помпео передати їм документи, що стосуються контактів Трампа з його українським колегою, а також викликали на слухання в рамках процедури імпічменту декількох співробітників Держдепу.

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