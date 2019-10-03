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Трамп: Зеленський повинен відновити розслідування Байдену

Новини » Політика    03.10.2019 - 17:50
Трамп: Зеленський повинен відновити розслідування Байдену
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

Трамп порекомендував провести розслідування Зеленському

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україні "слід провести розслідування у справі сина колишнього віце-президента США Джо Байдена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами американського лідера, він би порекомендував президентові України Володимиру Зеленському почати розслідування.

"Китай повинен почати розслідування за Байдену, тому що те, що сталося в Китаї, приблизно так само погано, як і те, що відбулося в Україні. Тому я б сказав президенту Зеленському, я б порекомендував йому почати розслідування по справі Байдена", - заявив Трамп.

Нагадаємо, президенту США оголосили про початок імпічменту з-за телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена, головного опонента Трампа на президентських виборах 2020 року.

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