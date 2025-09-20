В Пентагоне ввели цензуру для журналистов: что изменилось

В США журналисты смогут попасть в здание Пентагона только если согласятся не публиковать некоторую информацию. Это дает ведомству широкий контроль над публикациями в СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Представитель Пентагона Шон Парнелл в пятницу вечером в электронном письме отметил, что журналисты смогут и в дальнейшем посещать Министерство обороны только в том случае, если подпишут записку о том, что не будут публиковать секретную информацию или некоторые менее чувствительные документы, которые не имеют официального грифа "государственная тайна".

Новые правила вступят в силу в течение ближайших двух-трех недель.

По словам Парнелла, информация Миобороны должна быть одобрена соответствующим уполномоченным должностным лицом перед тем, как она будет обнародована, даже если она не является секретной.

"Несоблюдение этих правил может привести к приостановлению или аннулированию вашего пропуска в здание и потере доступа", - говорится в записке, которую должны подписать журналисты.

Чиновники назвали этот шаг вынужденным, поскольку любое несанкционированное раскрытие информации "представляет угрозу безопасности, что может повредить национальной безопасности США и поставить под угрозу персонал (Министерства обороны. - ред.)".

Этот шаг соответствует тенденции все более ограниченного доступа к крупнейшему федеральному агентству США при администрации Трампа.

Изъятие пресс-карт

Новые правила также дают Пентагону широкие полномочия считать журналистов угрозой безопасности и лишать их прескарт в случае получения или публикации информации, которую ведомство считает непредназначенной для обнародования.

Правила также принимаются на фоне усилий Минобороны привлечь к ответственности военных и гражданских лиц, которых обвиняют в насмешках над убийством Чарли Кирка в соцсетях, - и в более широком контексте дебатов о возможных ограничениях свободы слова.

"Пентагоном управляет не "пресса", а народ. Прессе больше не разрешено свободно бродить по коридорам объекта под охраной. Носите бейдж и соблюдайте правила - или идите домой", - заявил министр обороны Пит Хэгсет в соцсети X.

Ассоциация прессы Пентагона, которая представляет журналистов, освещающих деятельность Минобороны, сообщила, что ее члены изучают новую директиву.