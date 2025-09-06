В Пентагоне возмущены переименованием в Министерство войны, - Politico

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным источников издания, многие сотрудники министерства "выразили разочарование, гнев и откровенное возмущение" из-за нового указа. Они считают, что новые изменения мало помогут в решении насущных проблем армии США.

Вероятно, чиновникам придется сменить печати министерства обороны на более чем 700 тысяч объектов в 40 странах и всех 50 штатах. Под изменения попадет все - униформа сотрудников, фирменные бланки, сувениры в магазине Пентагона и салфетки в столовых.

Бывший сотрудник министерства обороны заявил, что на выполнение указа придется потратить миллионы долларов. По его словам, нововведения не помогут решить реальных проблем армии.

"Хуже того, наши враги воспользуются этим, чтобы представить Соединенные Штаты как разжигателя войны и угрозу международной стабильности", - сказал он.

Чиновник министерства обороны, который попросил называть его "чиновником Военного министерства", сообщил, что расходы на выполнение указа президента США будут меняться по мере его реализации.