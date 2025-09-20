У Пентагоні запровадили цензуру для журналістів: що змінилося

У США журналісти зможуть потрапити до будівлі Пентагону лише якщо погодяться не публікувати деяку інформацію. Це дає відомству широкий контроль над публікаціями в медіа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Представник Пентагону Шон Парнелл у п’ятницю ввечері в електронному листі зазначив, що журналісти зможуть і надалі відвідувати Міністерство оборони лише в тому разі, якщо підпишуть записку про те, що не публікуватимуть секретну інформацію або деякі менш чутливі документи, які не мають офіційного грифу "державна таємниця".

Нові правила наберуть чинності протягом найближчих двох-трьох тижнів.

За словами Парнелла, інформація Міноборони повинна бути схвалена відповідною уповноваженою посадовою особою перед тим, як вона буде оприлюднена, навіть якщо вона не є секретною.

"Недотримання цих правил може призвести до призупинення чи анулювання вашої перепустки до будівлі та втрати доступу", - йдеться у записці, яку мають підписати журналісти.

Посадовці назвали цей крок вимушеним, адже будь-яке несанкціоноване розкриття інформації "становить загрозу безпеці, що може зашкодити національній безпеці США та поставити під загрозу персонал (Міністерства оборони. - ред.)".

Цей крок відповідає тенденції дедалі більш обмеженого доступу до найбільшого федерального агентства США за адміністрації Трампа.

Вилучення прес-карт

Нові правила також дають Пентагону широкі повноваження вважати журналістів загрозою безпеці та позбавляти їх прескарт у разі отримання чи публікації інформації, яку відомство вважає непризначеною для оприлюднення.

Правила також ухвалюються на тлі зусиль Міноборони притягнути до відповідальності військових і цивільних осіб, яких звинувачують у насмішках над убивством Чарлі Кірка в соцмережах, - і в ширшому контексті дебатів щодо можливих обмежень свободи слова.

"Пентагоном керує не "преса", а народ. Пресі більше не дозволено вільно блукати коридорами об’єкта під охороною. Носіть бейдж і дотримуйтеся правил - або йдіть додому", - заявив міністр оборони Піт Гегсет у соцмережі X.

Асоціація преси Пентагону, яка представляє журналістів, що висвітлюють діяльність Міноборони, повідомила, що її члени вивчають нову директиву.