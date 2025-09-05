ua en ru
Трамп вернул Министерство войны США: что это значит

США, Пятница 05 сентября 2025 23:40
Трамп вернул Министерство войны США: что это значит Фото: Дональд Трамп вернул Пентагону название "Министерство войны" (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым возвращает Министерство войны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию прямого эфира Белого дома.

"Мы выиграли Первую мировую войну, Вторую мировую войну и все до и между ними", - заявил он во время подписания указа.

Ожидается, что этот указ обяжет все исполнительные департаменты и агентства признавать и использовать эти дополнительные названия во внутренних и внешних коммуникациях.

Трамп также поручит министру обороны Питу Хегсету рекомендовать меры, включая законодательные и исполнительные - для постоянного изменения названия Министерства обороны США на Министерство войны США.

Пит Хегсет изменил описание своей страницы в Х на "Министр войны Пит Хегсет".

Трамп вернул Министерство войны США: что это значит

Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет неоднократно выражали желание изменить название Пентагона. Трамп заявлял, что нынешнее определение "Министерство обороны" не соответствует "реалиям и роли Америки в мире".

Как писало РБК-Украина, сторонники Трампа утверждают, что данный шаг будет способствовать более честному позиционированию армии и может стать символом "новой силы Америки", ведь до 1947 года военное ведомство США действительно называлось "Department of War".

В то же время оппоненты предостерегали, что переименование лишь подчеркнет агрессивный имидж США и обострит отношения с союзниками и оппонентами.

Что известно о Министерстве войны США

После создания США основным военным органом было Министерство войны (Department of War), основанное еще в 1789 году. Оно отвечало за руководство сухопутными войсками, оборону страны и проведение военных операций.

Название отражало тогдашнее понимание функций армии - прямое ведение войны против внешних или внутренних врагов. Флот подчинялся отдельному Министерству ВМС (Department of the Navy), поэтому структура была разделенной.

После Второй мировой войны, в 1947 году, в США провели масштабную реформу безопасности. Вместо Министерства войны создали Министерство обороны (Department of Defense), которое объединило армию, ВМС и новые воздушные силы.

Изменение названия имело символическое значение: подчеркивалось, что основная цель военных структур - не агрессия, а защита государства. Именно тогда Пентагон, как штаб-квартира, стал известным в нынешнем значении - центром управления оборонной политикой США.

