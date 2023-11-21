В Пентагоне уверены, что военная помощь США используется в Украине эффективно

"Мы уверены, что помощь, которую мы оказали Украине, оказала положительное влияние на ход боевых действий. Украинские военные эффективно используют это вооружение и технику, и мы видим результаты этого на поле боя", - - отметила Сингх.

В качестве примера Сингх упомянула ракетные системы HIMARS и комплексы противовоздушной обороны западного образца, которые используются украинскими войсками.

"Итак, мы очень уверены в том, что мы смогли дать Украине для достижения прогресса на поле боя", - подчеркнула Сингх.

Заместитель спикера также выразила обеспокоенность США по поводу потенциальной передачи Ираном новых ракет России. США считают, что эти ракеты могут быть использованы в войне против Украины. Однако, по словам Сингх, у США нет документальных доказательств передачи ракет российской стороне.