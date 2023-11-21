У Пентагоні впевнені, що військова допомога США використовується в Україні ефективно

"Ми впевнені, що допомога, яку ми надали Україні, справила позитивний вплив на перебіг бойових дій. Українські військові ефективно використовують це озброєння та техніку, і ми бачимо результати цього на полі бою", - зазначила Сінгх.

Як приклад, Сінгх згадала ракетні системи HIMARS і комплекси протиповітряної оборони західного зразка, які використовуються українськими військами.

"Отже, ми дуже впевнені в тому, що ми змогли дати Україні для досягнення прогресу на полі бою", - наголосила Сінгх.

Заступник спікера також висловила стурбованість США щодо потенційної передачі Іраном нових ракет Росії. США вважають, що ці ракети можуть бути використані у війні проти України. Проте, за словами Сінгх, США не мають документальних доказів передачі ракет російській стороні.