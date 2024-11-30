Бойцы Третьей штурмовой поразили северокорейский ПТРК в Харьковской области
Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады поразили северокорейский ПТРК. Это произошло в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 3 ОШБр.
Как отмечается, пилоты FPV-дронов в Харьковской области попали в северокорейский дальнобойный самоходный противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4.
Также воины сожгли российский "Урал" и поразили спрятанный оккупантами КамАЗ.
Досталось и пехоте противника. Третья штурмовая отмечает, что операторы дронов атаковали оккупантов в доме, а также замаскированные укрытия захватчиков.
Третья штурмовая показала кадры боевой работы. На видео зафиксирована работа подразделения "Ветролом", бойцов батальона беспилотных систем.
Справка. Bulsae-4 - это дальнобойный самоходный противотанковый ракетный комплекс, который производит КНДР. В июле 2024 года впервые сообщалось об использовании Россией этого вооружения на фронте. Bulsae-4 может поражать цели вне прямой видимости на расстоянии более 10 км.
Участие КНДР в войне против Украины
Напомним, по данным разведки, Северная Корея передала России боеприпасы и баллистические ракеты, которыми оккупанты обстреливают Украину.
Кроме того, осенью стало известно, что КНДР направила в России более 10 тысяч солдат для участия в войне против Украины.
По сообщениям Сил обороны, северокорейские военные уже участвовали в боевых действиях на территории Курской области. СМИ сообщают о гибели солдат и офицеров КНДР.
Западные СМИ также отмечали, что КНДР передала российской армии ракетные и артиллерийские системы большой дальности.
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