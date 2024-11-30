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Бойцы Третьей штурмовой поразили северокорейский ПТРК в Харьковской области

Харьков, Суббота 30 ноября 2024 16:10
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Бойцы Третьей штурмовой поразили северокорейский ПТРК в Харьковской области Фото: бойцы Третьей штурмовой поразили северокорейский ПТРК (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады поразили северокорейский ПТРК. Это произошло в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 3 ОШБр.

Как отмечается, пилоты FPV-дронов в Харьковской области попали в северокорейский дальнобойный самоходный противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4.

Также воины сожгли российский "Урал" и поразили спрятанный оккупантами КамАЗ.

Досталось и пехоте противника. Третья штурмовая отмечает, что операторы дронов атаковали оккупантов в доме, а также замаскированные укрытия захватчиков.

Третья штурмовая показала кадры боевой работы. На видео зафиксирована работа подразделения "Ветролом", бойцов батальона беспилотных систем.

Справка. Bulsae-4 - это дальнобойный самоходный противотанковый ракетный комплекс, который производит КНДР. В июле 2024 года впервые сообщалось об использовании Россией этого вооружения на фронте. Bulsae-4 может поражать цели вне прямой видимости на расстоянии более 10 км.

Участие КНДР в войне против Украины

Напомним, по данным разведки, Северная Корея передала России боеприпасы и баллистические ракеты, которыми оккупанты обстреливают Украину.

Кроме того, осенью стало известно, что КНДР направила в России более 10 тысяч солдат для участия в войне против Украины.

По сообщениям Сил обороны, северокорейские военные уже участвовали в боевых действиях на территории Курской области. СМИ сообщают о гибели солдат и офицеров КНДР.

Западные СМИ также отмечали, что КНДР передала российской армии ракетные и артиллерийские системы большой дальности.

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