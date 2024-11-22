ВСУ опровергли данные о присутствии военных КНДР в Харьковской области

Информация о том, что в Харьковской области были замечены военные из Северной Кореи, не соответствует действительности. Слухи об этом распространило не официальное лицо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТГ "Харьков".

Как заявили военные, лицо, которое является первоисточником этой информации, не является официальным спикером ОТГ "Харьков" и комментировало оперативную обстановку за пределами своей компетенции.

"Призываем представителей СМИ и общественность оперировать сообщениями, которые обнародованы на официальных каналах коммуникации Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

Также в ОТГ "Харьков" заявили, что обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела, и Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.