В Пентагоне высказались о пролете российской ракеты над Польшей
Соединенные Штаты Америки будут защищать каждый дюйм территории НАТО в случае, если один из союзников подвергнется нападению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх.
Сингх попросили прокомментировать пролет российской ракеты над территорией Польши во время массированного обстрела Украины и возможность уничтожения вражеских целей в случае, если инцидент повторится.
"Я могу вам сказать то, что эта администрация неоднократно заявляла: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. Если союзник по НАТО подвергается нападению - мы, конечно, не хотели бы этого видеть - но мы будем защищать каждый дюйм территории Альянса", - ответила она.
При этом заместитель спикера добавила, что для Соединенных Штатов Америки приоритетом остается помощь Украине. Ее смогут возобновить после того, как Конгресс выделит необходимое финансирование.
Что предшествовало
Напомним, в ночь на 24 марта российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. В частности, под атакой находились западные регионы.
Одна из ракет залетела в воздушное пространство Польши - ее зафиксировали над Люблинским воеводством. Но польские военные проигнорировали такую провокацию.
Позже советник министра обороны Польши Мечислав Бенек отметил, что Польша сбила бы ракету, если бы она залетела дальше вглубь страны.
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