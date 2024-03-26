У Пентагоні висловилися про проліт російської ракети над Польщею
Сполучені Штати Америки захищатимуть кожен дюйм території НАТО у випадку, якщо один з союзників зазнає нападу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступниці спікера Пентагону Сабріни Сінгх.
Сінгх попросили прокоментувати проліт російської ракети над територією Польщі під час масованого обстрілу України та можливість знищення ворожих цілей у разі, якщо інцидент повториться.
"Я можу вам сказати те, що ця адміністрація неодноразово заявляла: ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО. Якщо союзник по НАТО зазнає нападу - ми, звичайно, не хотіли б цього бачити - але ми захищатимемо кожен дюйм території Альянсу", - відповіла вона.
При цьому заступник речника додала, що для Сполучених Штатів Америки пріоритетом залишається допомога Україні. Її зможуть відновити після того, як Конгрес виділить необхідне фінансування.
Що передувало
Нагадаємо, у ніч на 24 березня російські окупанти в черговий раз завдали масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, під атакою знаходилися західні регіони.
Одна з ракет залетіла у повітряний простір Польщі - її зафіксували над Люблінським воєводством. Але польські військові проігнорували таку провокацію.
Пізніше радник міністра оборони Польщі Мечислав Бенек зазначив, що Польща збила б ракету, якби вона залетіла далі всередину країни.
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