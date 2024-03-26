У Пентагоні висловилися про проліт російської ракети над Польщею

Сполучені Штати Америки захищатимуть кожен дюйм території НАТО у випадку, якщо один з союзників зазнає нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступниці спікера Пентагону Сабріни Сінгх.

Сінгх попросили прокоментувати проліт російської ракети над територією Польщі під час масованого обстрілу України та можливість знищення ворожих цілей у разі, якщо інцидент повториться.

"Я можу вам сказати те, що ця адміністрація неодноразово заявляла: ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО. Якщо союзник по НАТО зазнає нападу - ми, звичайно, не хотіли б цього бачити - але ми захищатимемо кожен дюйм території Альянсу", - відповіла вона.

При цьому заступник речника додала, що для Сполучених Штатів Америки пріоритетом залишається допомога Україні. Її зможуть відновити після того, як Конгрес виділить необхідне фінансування.