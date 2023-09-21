В Пентагоне отреагировали на заявление Моравецкого о передаче оружия Украине

Соединенные Штаты Америки считают заявление польского премьера Матеуша Моравецкого о прекращении поставок оружия Украине суверенным решением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Пентагона Пэта Райдера.
"Мы всегда говорили, что любая страна сама решает, какой уровень поддержки ей оказывать", - рассказал Райдер.
По его словам, Польша была одной из ведущих стран, когда речь шла о предоставлении помощи Украине в области безопасности и гуманитарной помощи.
Райдер напомнил, что Польша поддержала более миллиона украинских беженцев, которые уехали в результате российского вторжения.
Напомним, вчера премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна прекратила передавать оружие Украине. Он объяснил это тем, что правительство пытается модернизировать собственные Вооруженные силы.
Позже пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер уточнил, что Польша продолжает передавать Украине вооружение по ранее согласованным контрактам.
При этом в польских СМИ сообщали, что в Министерстве иностранных дел были удивлены после такого заявления Моравецкого.
Все это произошло на фоне конфликта между странами из-за импорта зерна. Более детально о нем можете узнать в материале РБК-Украина.
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