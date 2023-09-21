В Польше сделали новое заявление о поставках оружия в Украину, упомянув о гаубицах Krab

На данный момент Польша продолжает поставки оружия в Украину по ранее согласованным контрактам. В том числе, это правило касается и передачи гаубиц Krab.

"В контексте вопросов о поставках вооружениий хотел бы сообщить, что Польша осуществляет только ранее согласованные поставки боеприпасов и вооружений. В том числе и те, которые вытекают из подписанных с Украиной контрактов", - сказал он, добавив, что это, в частности, и "крупнейший зарубежный контракт", подписанный польской оружейной промышленностью после 1989 года, - на поставку пушки-гаубицы Krab.

Мюллер также заявил, что "с украинской стороны появился ряд "абсолютно неприемлемых заявлений и дипломатических жестов", которые Польша не приемлет. Но тем не менее, по его словам, в Польше до сих пор действует международный хаб помощи.

"В первые месяцы войны Польша предоставила ключевые танки, бронетехнику, самолеты и боеприпасы для обороны Украины, которые были необходимы для предотвращения нападения России на Украину и в будущем на другие страны ЕС, включая Польшу. В первые месяцы войны, когда другие страны ЕС обсуждали поддержку, Польша последовательно помогала отразить нападение России" - резюмировал Мюллер.

Отношения Украины и Польши

15 сентября Еврокомиссия решила отменить запрет на импорт украинского зерна в Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии. После такого решения Польша, Венгрия и Словакия продолжили ограничения в одностороннем порядке. При этом, Украина уже подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт зерна.

При этом министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что Польша не боится последствий со стороны ЕС или Всемирной торговой организации (ВТО) за свое решение ввести запрет на импорт сельхозпродукции из Украины. А министр Польши по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк и вовсе предположил, что "если не будет поддержки со стороны польского народа, нам будет трудно продолжать поддерживать Украину так, как мы это делали до сих пор".

В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сделал заявление, касающееся поставок оружия в Украину. Мол, Варшава больше не передает оружие в Украину, потому что "сейчас вооружает Польшу".