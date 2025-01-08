В Пентагоне рассказали, на чем сосредоточат внимание во время нового заседания "Рамштайн"

Министр обороны Соединенных Штатов Америки (США) Ллойд Остин отправится из Вашингтона в Германию для проведения очередного, уже 25-го заседания в формате "Рамштайн". Эта встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, запланированная на 9 января, будет "знаковой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон .

В американском оборонном ведомстве отметили, что встреча в формате "Рамштайн", которые стали проводить с апреля 2022 года, играет "важную роль в координации международной поддержки для помощи Украине в защите ее суверенитета от неспровоцированной агрессии России".

В Минобороны США назвали предстоящее 25-е заседание "знаковым".

Отмечается, что во время встречи Остин будет общаться с министрами обороны других государств, входящих в коалицию, и старшими военными должностными лицами со всего мира.

В Пентагоне проинформировали, что на "Рамштайне" обсудят:

непосредственные потребности Украины на поле боя,

долгосрочные потребности в обороне и важную координацию, которая осуществляется через коалиции сил и средств.

"Встреча будет сосредоточена на необходимости обеспечения продолжения предоставления ключевых возможностей, включая системы противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и бронированные транспортные средства, а также усилия по укреплению оборонной промышленной базы", - рассказали в Минобороны США.

Новое заседание в формате "Рамштайн"

Ранее сообщалось, что очередное заседание Контактной группы по вопросу обороны Украины в формате "Рамштайн" должно состояться 9 января.

Недавно представитель Минобороны США Сабрина Сингх рассказала, что на этом заседании сфокусируют внимание на вопросах обеспечения практических и скоординированных шагов, чтобы усилить обороноспособность Украины сейчас и в будущем.

7 января президент Владимир Зеленский заявил, что Киев ведет тщательную подготовку к следующему заседанию в формате "Рамштайн". Глава государства отметил, что обсуждаются все потребности украинских военных.

Добавим, по данным Associated Press, вероятно, во время визита главы Пентагона в Германию на встречу в формате "Рамштайн" 9 января США планируют объявить значительный пакет военной помощи Украине.