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Зеленский: готовимся к "Рамштайну", рассматриваем с Генштабом все пакеты и потребности

Вторник 07 января 2025 20:48
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Зеленский: готовимся к "Рамштайну", рассматриваем с Генштабом все пакеты и потребности Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина ведет тщательную подготовку к следующему заседанию в формате "Рамштайн". Обсуждаются все потребности украинских военных.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент заявил во время вечернего обращения.

"Министерство обороны и Генштаб - все пакеты, которые доступны, а также наши потребности. Предметно мы готовимся к "Рамштайн", - заявил Зеленский.

По его словам, он также заслушал доклад Службы внешней разведки, который касался перспектив Украины.

Кроме этого сегодня Зеленскому докладывали спикер Верховной Рады, чиновники и команда Офиса президента по работе с Евросоюзом, в частности, относительно переговорного процесса.

"Этот год у нас должен быть именно таким результативным в переговорах по вступлению Украины в ЕС, как это нужно Украине, а значит - безопасности всей нашей Европы. В этом году в ЕС председательство сначала Польши, второе полугодие - председательство Дании. Наши очень ответственные партнеры. С украинской стороны мы обеспечим все необходимое для того, чтобы сделать правильные шаги", - рассказал президент.

Заседание в формате "Рамштай"

Напомним, ранее мы писали о том, что новое заседание по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в четверг, 9 января.

По словам пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, на новом заседании сфокусируют внимание на том, как обеспечить практические и скоординированные шаги, чтобы усилить обороноспособность Украины как сейчас, так и в будущем.

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Владимир Зеленский Война в Украине Встреча Рамштайн
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