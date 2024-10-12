США передадут Израилю противоракеты системы, - СМИ

США передадут Израилю системы противоракетной обороны Они будут вовлечены в защиту от иранских баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильский телеканал 12 .

Как сообщает телеканал, батареи ПВО будут находиться на территории Израиля, но обслуживать их будут военнослужащие США. Ранее такое сотрудничество уже практиковалось между Израилем и США, отметил телеканал 12.

Цель этого сотрудничества, как пояснил телеканал, состоит в том, чтобы Израиль вместе с США подготовился к возможному иранскому ответному удару на израильскую месть за атаку 1 октября.

Какие системы ПВО будут вовлечены в защиту Израиля, телеканал не уточнил.