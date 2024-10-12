США передадут Израилю противоракеты системы, - СМИ
США передадут Израилю системы противоракетной обороны Они будут вовлечены в защиту от иранских баллистических ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильский телеканал 12.
Как сообщает телеканал, батареи ПВО будут находиться на территории Израиля, но обслуживать их будут военнослужащие США. Ранее такое сотрудничество уже практиковалось между Израилем и США, отметил телеканал 12.
Цель этого сотрудничества, как пояснил телеканал, состоит в том, чтобы Израиль вместе с США подготовился к возможному иранскому ответному удару на израильскую месть за атаку 1 октября.
Какие системы ПВО будут вовлечены в защиту Израиля, телеканал не уточнил.
Обострение между Израилем и Ираном
Напомним, 1 октября Иран нанес масштабный ракетный удар по Израилю. Это произошло после того, как израильская армия ликвидировала главаря террористической организации "Хезболла", которую поддерживает Тегеран.
Израиль пообещал ответить на атаку. Как заявлял министр обороны Йоав Галант, ответ Израиля будет "смертоносным, точным и неожиданным".
Ожидалось, что целью атаки Израиля станут энергетические, нефтяные и ядерные объекты Ирана. Но сегодня американский телеканал NBC сообщил, что Израиль сузил круг целей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.