США назвали признаком отчаяния России привлечение армии КНДР к войне
Возможное вовлечение войск Северной Кореи в войну против Украины указывает на то, что Россия в отчаянии. Кремль мог прибегнуть к такому шагу из-за чрезвычайных потерь на фронте.
Об этом сказал спикер Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
Саветт отметил, что Штаты пока не могут подтвердить информацию о привлечении северокорейских войск в войну РФ против Украины, однако он сказал, что если такие данные подтвердятся, это будет свидетельствовать об отчаянии Кремля.
По его словам, если Северная Корея присоединится к России, США будут консультироваться со своими союзниками и партнерами по поводу последствий "такого драматического шага".
Спикер также отметил, что такой шаг "будет свидетельствовать о растущем отчаянии России", поскольку она продолжает нести чрезвычайные потери на поле боя в своей жестокой войне против Украины.
"Если Россия действительно будет вынуждена обратиться в КНДР за человеческой силой, это будет признаком отчаяния, а не сил со стороны Кремля", - констатировал он.
Привлечение северокорейских войск к войне в Украине
Напомним, что недавно появились данные, указывающие на то, что Российская Федерация намерена привлечь военных Северной Кореи к войне против Украины.
В частности, вчера РБК-Украина также писала, что Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности показал видеодоказательство, что солдаты КНДР уже находятся в России.
А сегодня во время пресс-конференции в Киеве министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что привлечение северокорейских солдат к войне в Украине может перебросить конфликт на территорию Азии.
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