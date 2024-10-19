ua en ru
Сб, 19 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США назвали признаком отчаяния России привлечение армии КНДР к войне

Украина, Суббота 19 октября 2024 18:56
UA EN RU
США назвали признаком отчаяния России привлечение армии КНДР к войне Фото: США высказались о привлечении войск КНДР в войну против Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Возможное вовлечение войск Северной Кореи в войну против Украины указывает на то, что Россия в отчаянии. Кремль мог прибегнуть к такому шагу из-за чрезвычайных потерь на фронте.

Об этом сказал спикер Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Саветт отметил, что Штаты пока не могут подтвердить информацию о привлечении северокорейских войск в войну РФ против Украины, однако он сказал, что если такие данные подтвердятся, это будет свидетельствовать об отчаянии Кремля.

По его словам, если Северная Корея присоединится к России, США будут консультироваться со своими союзниками и партнерами по поводу последствий "такого драматического шага".

Спикер также отметил, что такой шаг "будет свидетельствовать о растущем отчаянии России", поскольку она продолжает нести чрезвычайные потери на поле боя в своей жестокой войне против Украины.

"Если Россия действительно будет вынуждена обратиться в КНДР за человеческой силой, это будет признаком отчаяния, а не сил со стороны Кремля", - констатировал он.

Привлечение северокорейских войск к войне в Украине

Напомним, что недавно появились данные, указывающие на то, что Российская Федерация намерена привлечь военных Северной Кореи к войне против Украины.

В частности, вчера РБК-Украина также писала, что Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности показал видеодоказательство, что солдаты КНДР уже находятся в России.

А сегодня во время пресс-конференции в Киеве министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что привлечение северокорейских солдат к войне в Украине может перебросить конфликт на территорию Азии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки КНДР Война России против Украины
NEWS
Россия атаковала Украину более 100 ракетами и дронами. Сколько сбила ПВО
Россия атаковала Украину более 100 ракетами и дронами. Сколько сбила ПВО
DAILY
Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш