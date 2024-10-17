Северная Корея готовит солдат для войны против Украины, - Зеленский

Северная Корея уже готовит контингент, чтобы воевать против Украины. Речь идет не только о пехоте, но и о специалистах разных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам участия в заседании Евросовета.

По его словам, есть информация от украинской разведки, что северокорейские офицеры уже находятся на временно оккупированных территориях Украины. Они тренируют российских солдат.

"Не знаю, какое количество офицеров, но есть данные разведки, что РФ рассчитывает на такое усиление. Поскольку РФ не успевает с мобилизацией. Слишком много теряет на поле боя. И Путин знает, что в его обществе царят настроения против мобилизации. Именно поэтому он ищет внешней поддержки", - сказал президент.

Зеленский заявил, что Россия и КНДР намерены подготовить 10 тысяч солдат из разных родов войск, наземных сухопутных сил.

"То есть он (Путин, - ред.) не только пехоту хочет привлекать, а также специалистов разных родов войск, там тактическим. И мы знаем, что сейчас уже Северная Корея готовит контингент, чтобы они воевали против Украины. Это очень насущная вещь", - заявил глава государства.

Зеленский заявил, что говорил об этом с США и рядом лидеров, поскольку это фактически вовлечение другой страны в войну.

"Это уже фактически официальный факт того, что вторая страна втягивается в войну и рядом с РФ будет воевать против Украины в качестве контингента. Потому что вы знаете, что Иран уже предоставлял России и ракеты, и БПЛА, но не контингент. А это уже серьезный шаг - втягивание в войну контингента", - подчеркнул он.