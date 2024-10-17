ua en ru
Чт, 17 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Северная Корея готовит солдат для войны против Украины, - Зеленский

Брюссель, Четверг 17 октября 2024 15:01
UA EN RU
Северная Корея готовит солдат для войны против Украины, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Северная Корея уже готовит контингент, чтобы воевать против Украины. Речь идет не только о пехоте, но и о специалистах разных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам участия в заседании Евросовета.

По его словам, есть информация от украинской разведки, что северокорейские офицеры уже находятся на временно оккупированных территориях Украины. Они тренируют российских солдат.

"Не знаю, какое количество офицеров, но есть данные разведки, что РФ рассчитывает на такое усиление. Поскольку РФ не успевает с мобилизацией. Слишком много теряет на поле боя. И Путин знает, что в его обществе царят настроения против мобилизации. Именно поэтому он ищет внешней поддержки", - сказал президент.

Зеленский заявил, что Россия и КНДР намерены подготовить 10 тысяч солдат из разных родов войск, наземных сухопутных сил.

"То есть он (Путин, - ред.) не только пехоту хочет привлекать, а также специалистов разных родов войск, там тактическим. И мы знаем, что сейчас уже Северная Корея готовит контингент, чтобы они воевали против Украины. Это очень насущная вещь", - заявил глава государства.

Зеленский заявил, что говорил об этом с США и рядом лидеров, поскольку это фактически вовлечение другой страны в войну.

"Это уже фактически официальный факт того, что вторая страна втягивается в войну и рядом с РФ будет воевать против Украины в качестве контингента. Потому что вы знаете, что Иран уже предоставлял России и ракеты, и БПЛА, но не контингент. А это уже серьезный шаг - втягивание в войну контингента", - подчеркнул он.

Войска КНДР в Украине

Напомним, Северная Корея ранее передала Украине боеприпасы и ракеты. Однако недавно стало известно, что КНДР также намерена отправить войска на войну.

При этом северокорейские военные уже находятся в Украине, говорится об офицерах. Как сообщили источники РБК-Украина, в начале октября под Донецком было ликвидировано более 20 оккупантов, среди которых были военные КНДР.

Западные СМИ пишут, что северокорейские солдаты проходят обучение в России, а к концу года тысячи солдат могут отправить на фронт. По информации РБК-Украина, в России создают "особый бурятский батальон" из северокорейских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация КНДР Северная Корея Война в Украине
NEWS
Для нас зимы всегда сложны, а эта еще и опасна, - Зеленский
Для нас зимы всегда сложны, а эта еще и опасна, - Зеленский
DAILY
Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу