ua en ru
Сб, 19 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

КНДР отправила в РФ один из самых секретных спецотрядов, - The Telegraph

Суббота 19 октября 2024 22:23
UA EN RU
КНДР отправила в РФ один из самых секретных спецотрядов, - The Telegraph Фото: военные КНДР (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Северная Корея перебросила в Россию свое спецподразделение ССО КНДР. Оно является одним из самых секретных в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По информации журналистов, КНДР использует эти силы для разведки и проверки оборонных возможностей Южной Кореи. Спецотряд был основан примерно в 1968 году и наиболее известен из-за неудачной попытки атаки на Синий дом (резиденцию президента Южной Кореи).

Кроме того, в отчете Министерства обороны США за 2021 год говорится, что силы специальных операций Северной Кореи (ССО КНДР) обладают высоким уровнем подготовки, мотивации и обеспечены современным оборудованием. Также сказано, что спецподразделение является одним из самых секретных подразделений в мире.

Напомним, вчера глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер призвал президента США Джо Байдена признать использование войск КНДР в войне против Украины "красной линией" для Америки и НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация КНДР Северная Корея
NEWS
У Зеленского обратились к Западу: нужна сила во избежание большой войны
У Зеленского обратились к Западу: нужна сила во избежание большой войны
DAILY
Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш