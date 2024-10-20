В Пентагоне прокомментировали отправку войск КНДР на фронт в Украине

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию об отправке Северной Кореей войск в Россию накануне вероятного развертывания для участия в войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Разведывательное агентство Южной Кореи в пятницу, 18 октября, сообщило, что КНДР отправила 1500 бойцов спецназа на Дальний Восток России для тренировок и акклиматизации на местных военных базах. Далее их, предположительно, развернут для участия в боевых действиях против Украины.

По словам Остина, если это (отправка войск. - ред.) правда, такой шаг вызвал бы беспокойство.

Войска Северной Кореи в Украине

Впервые о вероятности отправки военного контингента Северной Кореи на войну в Украине 17 октября заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, Пхеньян запланировал отправку 10 тысяч солдат из разных родов войск.

Однако генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на нынешнем этапе нет никаких доказательств подтверждения этой информации.

18 октября Центр SPRAVDI обнародовал видео якобы тренировок северокорейских солдат на территории России.

В МИД Франции отметили, что привлечение солдат КНДР может перебросить конфликт на территорию Азии.

В Белом доме такое решение Пхеньяна назвали актом отчаяния из-за колоссальных потерь россиян на фронте.

Британское издание The Telegraph отметило, что Северная Корея отправила в Россию элитное спецподразделение Сил спецопераций.

В то же время Москва и Пхеньян отрицают отправку северокорейских военных на помощь России в войне против Украины.

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