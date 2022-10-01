ua ru
Сб, 01 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Байдена назвали неожиданностью заявку Украины на вступление в НАТО, - Politico

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 01 октября 2022 10:10
У Байдена назвали неожиданностью заявку Украины на вступление в НАТО, - Politico Фото: заявка Украины на вступление в НАТО стала для США неожиданностью (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Подача президентом Владимиром Зеленским заявки об ускоренном вступлении Украины в НАТО стала неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"По словам двух американских чиновников, знакомых с внутренними дискуссиями, заявление Украины о том, что она стремится к ускоренному вступлению в НАТО, стало неожиданностью для администрации Байдена", - говорится в сообщении.

Как пишет издание, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси не поддержала запрос Украины на ускоренное вступление в НАТО через несколько часов после того, как президент Владимир Зеленский сделал соответствующее заявление.

Так, на вопрос Politico. поддерживает ли она вступление Украины в НАТО, Пелоси отказалась четко одобрить заявку, но сказала, что поддерживает "гарантию безопасности" для Украины.

"Мы очень привержены демократии в Украине. Давайте выигрываем эту войну. Но я была бы за то, чтобы Украина имела гарантии безопасности", - цитирует издание Пелоси.

Стоит отметить, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина консультировалась с НАТО еще до подачи заявки на вступление.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО и отметил, что страна рассчитывает на присоединение в ускоренном порядке. Этот шаг украинские власти сделали в ответ на аннексию Путиным оккупированных территорий нашей страны.

Впрочем, в Соединенных Штатах Америки считают, что вступление Украины в НАТО пока "не ко времени".

Ранее РБК-Украина разъяснила процедуру вступления в Североатлантический Альянс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Белый дом
NEWS
Освобождение Лимана за 72 часа и блокировка россиян на юге: карты боев на утро
Освобождение Лимана за 72 часа и блокировка россиян на юге: карты боев на утро
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины