У Байдена назвали неожиданностью заявку Украины на вступление в НАТО, - Politico

Подача президентом Владимиром Зеленским заявки об ускоренном вступлении Украины в НАТО стала неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"По словам двух американских чиновников, знакомых с внутренними дискуссиями, заявление Украины о том, что она стремится к ускоренному вступлению в НАТО, стало неожиданностью для администрации Байдена", - говорится в сообщении.

Как пишет издание, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси не поддержала запрос Украины на ускоренное вступление в НАТО через несколько часов после того, как президент Владимир Зеленский сделал соответствующее заявление.

Так, на вопрос Politico. поддерживает ли она вступление Украины в НАТО, Пелоси отказалась четко одобрить заявку, но сказала, что поддерживает "гарантию безопасности" для Украины.

"Мы очень привержены демократии в Украине. Давайте выигрываем эту войну. Но я была бы за то, чтобы Украина имела гарантии безопасности", - цитирует издание Пелоси.

Стоит отметить, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина консультировалась с НАТО еще до подачи заявки на вступление.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО и отметил, что страна рассчитывает на присоединение в ускоренном порядке. Этот шаг украинские власти сделали в ответ на аннексию Путиным оккупированных территорий нашей страны.

Впрочем, в Соединенных Штатах Америки считают, что вступление Украины в НАТО пока "не ко времени".

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