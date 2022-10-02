Президенты девяти стран НАТО призвали увеличить военную помощь Украине
Президенты девяти стран Европы в воскресенье, 2 октября, призвали членов НАТО "существенно увеличить" военную помощь Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление лидеров.
"Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году относительно будущего членства Украины. Мы поддерживаем Украину в ее защите от российского вторжения, требуем от России немедленного ухода со всех оккупированных территорий и призываем всех союзников существенно увеличить свою военную помощь Украине", - говорится в заявлении.
По их словам, они не признают и никогда не признают попытки России аннексировать территорию Украины.
"Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаем и никогда не признаем попыток России аннексировать какие-либо украинские территории", - подчеркивается в заявлении.
Под заявлением подписались:
- президент Польши Анджей Дуда;
- президент Чехии Милош Земан;
- президент Эстонии Алар Карис;
- президент Латвии Эгилс Левитс;
- президент Литвы Гитанас Науседа;
- президент Северной Македонии Стево Пендаровский;
- президент Черногории Мило Джуканович;
- президент Румынии Клаус Йоханнис;
- президент Словакии Зузана Чапутова.
Напомним, 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО и отметил, что страна рассчитывает на присоединение в ускоренном порядке.
Отметим, что решение Украины уже поддержали четыре страны, такие как Канада, Литва, Латвия и Эстония, однако процедура требует единогласного одобрения всех 30 членов Альянса.
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