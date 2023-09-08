В Пентагоне ожидают, что разговор Остина и Умерова состоится "в ближайшей перспективе"

Министерство обороны США ожидает, что телефонный разговор между главой Пентагона Ллойдом Остином и новоназначенным министром обороны Украины Рустемом Умеровым состоится "в ближайшей перспективе".

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, в Вашингтоне в курсе о кадровых перестановках в Украине, так что телефонный разговор в скором времени спланируют.

"Я уверена, что они пообщаются очень скоро", - сказала Сингх.

Кроме этого, личная встреча Остина и Умерова должна состояться на следующем заседании в формате "Рамштайн", которая запланирована на вторую половину сентября.

Умеров стал министром обороны Украины

6 сентября Верховная Рада Украины назначила бывшего руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова новым министром обороны вместо Алексея Резникова.

В первый день в должности Умеров поделился планами своей работы: в ближайшее время Минобороны введет электронный военный билет, запустит единый реестр призывников, а также переведет в электронную форму деятельность ВЛК.

О том, что известно о новом министре обороны Рустеме Умерове – читайте в материале РБК-Украина.

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