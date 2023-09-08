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В Пентагоні очікують, що розмова Остіна та Умєрова відбудеться "в найближчій перспективі"

П'ятниця 08 вересня 2023 01:15
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В Пентагоні очікують, що розмова Остіна та Умєрова відбудеться "в найближчій перспективі" Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністерство оборони США очікує, що телефонна розмова між главою Пентагону Ллойдом Остіном та новопризначеним міністром оборони України Рустемом Умєровим відбудеться "в найближчій перспективі".

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За її словами, в Вашингтоні в курсі про кадрові перестановки в Україні, тож телефонну розмову незабаром спланують.

"Я упевнена що вони поспілкуються дуже скоро", - сказала Сінгх.

Крім цього, особиста зустріч Остіна та Умєрова має відбутись під час наступного засідання в форматі "Рамштайн", яка запланована на другу половину вересня.

Умеров став міністром оборони України

6 вересня Верховна Рада України призначила колишнього керівника Фонду держмайна Рустема Умєрова новим міністром оборони замість Олексія Резнікова.

В перший день на посаді Умєров подівився планами щодо своєї роботи: найближчим часом Міноборони запровадить електронний військовий квиток, запустить єдиний реєстр призовників, а також переведе в електронну форму діяльність ВЛК.

Про те, що відомо про нового міністра оборони Рустема Умєрова – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Міністерство оборони України Пентагон Рустем Умєров
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